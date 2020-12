Potsdam und Cottbus: Impfzentren sollen am 5. Januar starten

Als erste Brandenburger Impfzentren gegen das Coronavirus sollen die Standorte in Potsdam und Cottbus am 5. Januar starten. Das bestätigte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Christian Wehry, am Mittwoch. Zuerst hatte der RBB berichtet. Im Laufe des Monats Januar sollten dann neun weitere Impfzentren im Land eröffnet werden, erklärte der Sprecher. In jedem Impfzentrum sei zunächst der Einsatz von sechs Impfteams mit jeweils einem Arzt und zwei medizinischen Mitarbeitern geplant. Hinzu komme an jedem Standort ein weiteres Team, das mobile Impfungen anbieten soll.

© dpa

Eröffnet werden die ersten beiden Impfzentren in der Metropolishalle des Potsdamer Filmparks Babelsberg und in der Cottbuser Messehalle. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums könnte jedes Impfteam in den Zentren täglich etwa 100 Impfungen vornehmen. Wehry erklärte, je nach Art und Verfügbarkeit des Impfstoffs könne die Zahl der Impfteams auch noch erhöht werden.