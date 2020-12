Waffen und Drogen: Haftbefehl gegen 35-Jährigen

Die Brandenburger Polizei hat bei einer Hausdurchsuchung in Hennigsdorf (Oberhavel) neben Bargeld mehrere Waffen, Munition und einige hundert Gramm Drogen sichergestellt. Der 35-Jährige Wohnungsinhaber sei am Samstag in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizeidirektion Nord am Montag mit. In der Vernehmung habe der 35-Jährige Hinweise auf einen 30-Jährigen aus dem Landkreis Oberhavel gegeben, bei dem ebenfalls Betäubungsmittel sichergestellt worden seien. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

© dpa