Handelsverband: Zukunft wegen des Lockdowns düster

Der Brandenburger Handelsverband sieht die Lage des Facheinzelhandels im Land angesichts des ab Mittwoch geltenden Lockdowns zur Reduzierung der Corona-Infektionszahlen eher düster. «Am Telefon haben kleine Facheinzelhändler, die mit der Familie ihr Geschäft betreiben, fast geweint», sagte Günter Päts, stellvertretender Geschäftsführer des Handelsverband Berlin-Brandenburg, am Montag auf Anfrage.

Die Lager seien voll mit Ware, die auch beim Großhändler bezahlt werde müsse. Er rechne nicht damit, dass an den beiden noch verkaufsoffenen Tagen Montag und Dienstag noch einmal einen Run auf die Geschäfte gebe. «Wer arbeiten muss, für den fällt der Weihnachtseinkauf mitten in der Woche in der Regel flach», sagte Päts.