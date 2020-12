Kabinett in Brandenburg entscheidet über geplanten Lockdown

Das Brandenburger rot-schwarz-grüne Kabinett will am Montagnachmittag über den geplanten Lockdown von Mittwoch an entscheiden. Dann müssen sich die Menschen auf drastische Einschnitte im öffentlichen Leben einstellen. Die Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie sollen bis vorerst 10. Januar greifen. In den Schulen soll schon ab diesem Montag kein Präsenzunterricht mehr stattfinden. Abschlussklassen und Förderschulen sind davon ausgenommen. Das hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Sonntag nach einer Bund-Länder-Konferenz angekündigt.

Zu den schärferen Regeln ab kommenden Mittwoch gehört unter anderem eine Ausgangsbeschränkung, das Schließen von Läden außer für den täglichen Bedarf und ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit.