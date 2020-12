Impf-Start mit mobilen Teams, über 80-Jährige zuerst

Brandenburg wird die Impfungen gegen das Coronavirus nach Angaben des Gesundheitsministeriums zunächst mit mobilen Teams beginnen - die Impfzentren sollen erst Anfang Januar starten. Nach dem Vorschlag der Ständigen Impfkommission sollten zuerst die über 80-Jährigen geimpft werden und dann erst das medizinische Personal, erklärte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft am Samstag auf dpa-Anfrage. Zunächst hatte die «Märkische Allgemeine» berichtet.

Mit der Metropolis-Halle in Potsdam und der Messehalle in Cottbus stehen den Angaben zufolge bereits zwei Impfzentren fest. «Der zunächst vorgesehene Termin des Starts Mitte Dezember hat uns alle unter Druck versetzt, wir haben aber viel geschafft», sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Samstag zu den Vorbereitungen. Die Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) liefen gut, die Impfzentren seien startklar. Sollte die Impfzulassung erfolgt sein - wahrscheinlich Ende Dezember - würden die Impfzentren stufenweise in allen Regionen öffnen, so Hesse.