Reihenfolge für Impfung: Etwa 211 000 Berliner sind über 80

Nach dem Vorschlag der Ständigen Impfkommission müssten in Berlin zunächst rund 211 000 Über-80-Jährige gegen das Coronavirus geimpft werden. Mit 5,8 Prozent der Bevölkerung ist ihr Anteil im Vergleich mit anderen Bundesländern eher gering, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes vom Freitag hervorgeht. Bundesweit waren 2019 demnach 6,8 Prozent der Bevölkerung 80 Jahre und älter, das sind rund 5,7 Millionen Menschen.

In Brandenburg ist der Anteil dieser Altersgruppe mit 7,8 Prozent (rund 197 000 Menschen) deutlich höher als in Berlin. Die Kommission des Robert-Koch-Institutes hat eine Priorisierung vorgeschlagen, wer in welcher Reihenfolge geimpft werden soll. In der ersten Gruppe sind Menschen im Alter von 80 Jahren und älter.