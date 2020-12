Minusgrade und Sprühregen in Berlin und Brandenburg

Berliner und Brandenburger müssen sich in den kommenden Tagen auf Temperaturen knapp unter null Grad einstellen. Für Donnerstag und Samstag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schneegriesel an.

Am Donnerstag kann es besonders im Osten Brandenburgs ein paar Schneeflocken oder leichten Sprühregen geben. In der Uckermark rechnen die Wetterexperten lokal mit geringen Mengen gefrierendem Sprühregen, so dass es zu Glätte kommen kann - meist bleibt es aber niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen minus einem Grad in der Uckermark, plus einem Grad in Berlin und bis zu drei Grad im Elbe-Elster-Kreis.