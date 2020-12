Lagerhalle für Schwimmbadbedarf in Bad Freienwalde brennt

Eine Lagerhalle in Bad Freienwalde (Landkreis Märkisch-Oderland) hat am Mittwochmorgen Feuer gefangen. Dies teilte die Regionalleitstelle Oderland mit. Da sich die Halle für Schwimmbadbedarf in einem Gewerbegebiet befindet, bestand zunächst keine Gefahr für Menschen. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten an. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr bat die Anwohner daher, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

© dpa