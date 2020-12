Kaum Schnee für Berlin und Brandenburg

Während es in anderen Regionen Deutschlands schon den ersten Schnee gegeben hat, lässt das «Winter Wonderland» in Berlin und Brandenburg noch auf sich warten. In den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) kaum bis gar nicht mit Schnee. Lediglich am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag kann es etwas Schnee geben.

Für den heutigen Dienstag erwarten die Meteorologen viele Wolken und bis zum Mittag vereinzelt etwas Regen oder Sprühregen. Auflockerungen sind im Süden Brandenburgs ab den Mittagsstunden möglich. Die Temperaturen steigen auf voraussichtlich fünf bis acht Grad.

Am Mittwoch kann es laut DWD zwischen der Prignitz und der Elbe-Elster-Region bis zum Mittag stark bewölkt sein und wieder vereinzelt etwas regnen. Für den Rest kündigen die Wetterexperten teils heiteres, teils wolkiges und trockenes Wetter an. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und sieben Grad.

Mancherorts schneit es am Donnerstag. Es besteht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes außerdem die geringe Wahrscheinlichkeit, dass es örtlich zu gefrierenden Sprühregen mit erhöhter Glättegefahr kommt. Das Thermometer zeigt dabei nur null bis zwei Grad an.