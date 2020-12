Kita-Check»: Streit um Kriterien für gute Erziehung

Der für diesen Herbst von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) angekündigte Start des Brandenburger «Kita-Checks» ist nun für das kommende Jahr geplant. Dies teilte das Bildungsministerium in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Corona-Pandemie habe im zuständigen Arbeitsbereich zu deutlichen Zeitverlusten geführt. Derzeit werde noch intensiv an den Unterlagen zur europaweiten Ausschreibung gearbeitet.

Massive Kritik am Vorhaben des Ministeriums üben auch vier Potsdamer Professoren aus dem Bereich der frühkindlichen Bildungsforschung in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die darin vorgeschlagenen Instrumente seien ungeeignet, der aktuelle Stand der Diskussion bleibe unberücksichtigt. Ziel müsse ein Verfahren auf der Basis bestehender Prüfsysteme sein, das in Kooperation mit den Trägern entwickelt werde und eine Vielfalt an standardisierten und wissenschaftlich überprüfbaren Instrumenten enthalte.