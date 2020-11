Brandenburg plant elf Corona-Impfzentren

Für den verstärkten Schutz gegen das Coronavirus plant die Brandenburger Landesregierung die Einrichtung von elf Impfzentren. Das Gesundheitsministerium führe dazu Gespräche mit Kommunen, Kassenärztlicher Vereinigung und anderen Partnern, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Im Dezember solle je ein Impfzentrum in Potsdam und Cottbus startklar sein, in den ersten drei Monaten 2021 solle es dann insgesamt elf Zentren geben. Die Standorte seien noch unklar. Die «Märkische Allgemeine Zeitung» veröffentlichte am Montag eine Liste von Vorschlägen für zehn Impfzentren. Die Impfungen sind freiwillig.

