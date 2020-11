Landtagsausschuss stimmt für Haushalt mit Rekordschulden

Der Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtages hat den Weg für den Landesetat 2021 mit einer geplanten Rekordneuverschuldung wegen der Corona-Krise geebnet. Sechs der zehn Abgeordneten stimmten am Freitag in Potsdam für den aktualisierten Entwurf, vier dagegen.

Die Kommunen sollen nach dem Willen des Haushaltsausschusses mit einem Rettungsschirm in dreistelliger Millionenhöhe unterstützt werden - laut Planung auch für 2022. Die Finanzministerin sagte, das Land komme damit an die Grenze der Leistungsfähigkeit. Sie betonte aber: «Nichtsdestotrotz wollen wir eben an der Seite unserer Kommunen bleiben.» Damit könnten diese weiter investieren. Brandenburg sei bisher das einzige Land, das ihnen diese Unterstützung bereits gesetzlich zusage. Nach Angaben der SPD-Fraktion ist 2021 für die Kommunen ein Ausgleich von rund 286 Millionen Euro für Steuermindereinnahmen vorgesehen, 2022 von knapp 148 Millionen Euro.