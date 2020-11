Woidke zu Maßnahmen: Kontakte werden weiter eingeschränkt

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen die privaten Kontakte der Bürger nach Angaben der Brandenburger Staatskanzlei weiter eingeschränkt werden. Nach der Verabredung der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) solle mit der Fortführung des Teil-Lockdowns - zunächst bis zum 20. Dezember - und mit zusätzlichen Maßnahmen die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesenkt werden, erklärte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch nach dem Ende der Beratungen laut einer Mitteilung. Bund und Länder gingen davon aus, dass etwa Gaststätten und Kultureinrichtungen bis Anfang Januar geschlossen bleiben müssten.

Am Donnerstag will der Landtag in Potsdam über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und die Konsequenzen für Brandenburg beraten. Das Kabinett will am Freitag über die neue Landesverordnung beraten. Ziel von Bund und Länder sei es, dass die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - unter den Wert von 50 sinke, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, teilte die Staatskanzlei mit. In Brandenburg liegt dieser Wert aktuell bei 123,7.