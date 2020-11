324 neue Infizierte: Zehn neue Sterbefälle an einem Tag

Innerhalb eines Tages haben sich in Brandenburg nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag 324 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Damit sank die Zahl der neuen Infektionen im Vergleich zum Vortag leicht. Von Samstag zu Sonntag waren 422 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Allerdings weist das Ministerium darauf hin, dass es am Wochenende zu Verzögerungen beim Übermitteln der Fallzahlen aus den Landkreisen und kreisfreien Städten kommen kann.

Die Zahl der aktuell Erkrankten im Land stieg um 59 auf 5944. 433 Patienten liegen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus; davon werden 119 intensivmedizinisch betreut. 73 Menschen müssen beatmet werden. Die Zahl der Todesfälle stieg um zehn auf 312. Seit März wurden in Brandenburg 16 963 Infektionen mit dem Coronavirus gezählt. 10 707 Menschen gelten inzwischen als genesen - 225 mehr als einen Tag zuvor.

Bei der Zahl der neuen Ansteckungen pro 100 000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage liegt Südbrandenburg weiter an der Spitze. Der Landkreis Spree-Neiße meldete einen Wert von 253,3, es folgen der Kreis Oberspreewald-Lausitz mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 248,7 und die Stadt Cottbus (234,8).

© Berliner Zeitung

Wie schnell gerät man heute in die rechte Ecke? In Kleinmachnow berichtet eine Zeitung von einem Eklat, der keiner war. Oder doch? Wie aus einem Tweet ein Politikum wird. Lesen Sie heute in der Berliner Zeitung die große Reportage. mehr