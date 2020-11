Stasiarchiv in Frankfurt (Oder): Außenstelle in Cottbus

Der brandenburgische Standort für das Stasiunterlagen-Archiv wird nun definitiv Frankfurt (Oder) sein. Das geht aus einem Parlaments-Beschluss vom Donnerstag über den Wechsel der Stasiunterlagen ins Bundesarchiv hervor. Eine neue Außenstelle ist in Cottbus vorgesehen. Sie soll nach Auskunft der Leiterin der Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus, Sylvia Wähling, auf dem Gelände des Menschenrechtszentrums angesiedelt sein.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, er sei sehr froh, dass das bereits bestehende Archiv in Frankfurt (Oder) belassen und eine Außenstelle zusätzlich am Menschenrechtszentrum in Cottbus aufgebaut werde. Das helfe, die notwendige Aufarbeitung an zwei Orten fortzusetzen. «Damit haben wir eine sehr gute Grundlage, um Betroffenen weiterhin den Zugang zu den Aktenbeständen zu ermöglichen», sagte er.