Bald Neugründung von Kloster Neuzelle

Eine Neugründung des Klosters Neuzelle rückt in greifbare Nähe: Als Gebäude soll das ehemalige Forsthaus Treppeln dienen. Der Rat der Stiftung Stift Neuzelle beschloss am Mittwoch, es für einen neuen Klosterbau an das Priorat Neuzelle zu verkaufen. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages müsse dem Verkauf noch zustimmen, wie Kulturministerin Manja Schüle in Potsdam weiter mitteilte. Sie bezeichnete den Beschluss des Stiftungsrates zum Verkauf als «historische Entscheidung».

© dpa

Das Anwesen etwa 14 Kilometer von der alten bestehenden Klosteranlage entfernt gehört zu den Ländereien des 1817 aufgelösten Klosters Neuzelle und der heutigen Stiftung Neuzelle. Das Gelände war seit etwa 15 Jahren unbenutzt. Zu DDR-Zeiten war es eine Militärliegenschaft, später hatte das Ministerium für Staatssicherheit dort ein Ferienhaus für Mitarbeiter. Nach der Wende gab es im Haupthaus noch einige Jahre Gastronomie.

Sechs Mönche waren im August 2017 vom Stift Heiligenkreuz in Niederösterreich nach Neuzelle gezogen, um die dortige frühere Klosteranlage neu zu besiedeln. Ein Jahr später wurde dort ein Tochterkloster, Priorat genannt, gegründet. Nach Aussage von Stiftungs-Geschäftsführer Norbert Kannowsky ist es den Mönchen zu unruhig geworden, denn das historische Kloster habe sich zu einem Touristenort gewandelt. Die Mönche hätten keinen Rückzugsort mehr und einen «Ort der Stille» gesucht.

