«Kleiner Grenzverkehr» ist für Brandenburger weiter möglich

Brandenburger dürfen sich auch weiterhin bis zu 24 Stunden in Polen aufhalten und umgekehrt, ohne anschließend in Quarantäne zu müssen. Die Landesregierung halte am «Kleinen Grenzverkehr» zum Nachbarland fest, teilte das Finanz- und Europaministerium am Dienstag auf Anfrage mit.

© dpa

Sachsen hatte die Regelung ausgesetzt. Nur wer einen triftigen Grund hat, darf ohne Quarantänepflicht und nur noch für maximal zwölf Stunden aus einem ausländischen Risikogebiet nach Sachsen einreisen oder sich die gleiche Zeit im ausländischen Risikogebiet aufhalten, teilte das Sozialministerium am Montagabend mit. Erlaubt sei dies aus beruflichen, sozialen oder medizinischen Gründen.