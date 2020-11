Corona-Testzentrum in Potsdam eröffnet

Ein Corona-Testzentrum ist am Montag in Potsdam eröffnet worden. Die maximale Testkapazität in der Metropolishalle des Filmparks Babelsberg beträgt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) 120 Patienten pro Tag. «Wir haben als Partner das Deutsche Rote Kreuz gewonnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen die Testungen durch», sagte Sprecher Christian Wehry. Mit dem Testzentrum sollen die niedergelassenen Ärzte in Potsdam und Umgebung entlastet werden. «Es handelt sich um kein offenes Testzentrum», betonte Wehry. Patienten werden nur nach Anmeldung durch die Praxen und mit festem Termin getestet. Ohne Weiterleitung durch eine Praxis und einen festen Termin sei die Testung nicht möglich, hieß es.

