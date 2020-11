Afrikanische Schweinepest: Restriktionszonen ausgeweitet

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg haben die Landkreise Märkisch-Oderland und Uckermark ihre Restriktionszonen erneut ausgeweitet. Damit reiche die seuchenfreie Pufferzone entlang der Oder von Gartz (Uckermark) im Norden über 250 Kilometer bis Jämlitz (Spree-Neiße) im Süden und damit über nahezu den gesamten Grenzverlauf zwischen Brandenburg und Polen, teilte das Verbraucherschutzministerium am Montag mit.

In den Pufferzonen wird verstärkt nach verendeten Wildschweinen gesucht, und Schweinehalter sind verpflichtet, ihre Tiere so abzusondern, dass sie nicht mit Wildschweinen in Berührung kommen können. Mi Inkrafttreten der Verfügungen könne zudem auch in diesen Gebieten mit dem Bau eines festen Zauns an der polnischen Grenze begonnen werden, teilte das Ministerium mit.