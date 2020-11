Linke: Landesregierung unterschätzt Anastasia-Bewegung

Die Brandenburger Landesregierung unterschätzt nach Ansicht der Linksfraktion die Gefahr, die von der Siedlungsbewegung Anastasia ausgeht. «Die Bewegung zielt darauf, Dorfgemeinschaften zu infiltrieren und völkisches und antisemitisches Gedankengut in der Bevölkerung zu verankern», sagte die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige der Deutschen Presse-Agentur. Innenminister Michael Stübgen (CDU) erklärte auf eine Anfrage der Linken-Politikerin, die Bewegung sei nicht verfassungsfeindlich. Daher würden Daten über die Gruppierung und ihre Mitglieder nicht strukturiert erfasst.

Der Verfassungsschutz prüfe regelmäßig extremistische Entwicklungen, insbesondere mit Augenmerk auf rechtsextremistische und antisemitische Tendenzen, erklärte der Innenminister. In Brandenburg gebe es Siedlungsprojekte in Grabow (Ostprignitz-Ruppin), Steinreich (Dahme-Spreewald), Lychen (Uckermark) und Liepe (Barnim).

Die Bewegung beruft sich auf die Romangestalt Anastasia des russischen Buchautors Wladimir Megre. Ihre Anhänger leben in Familienlandsitzen im Einklang mit Natur und Universum. Die Bewegung breitete sich in den späten 1990er Jahren von Russland aus auch auf Deutschland aus. In Anastasia-Büchern wird im Jargon der Nazi-Ideologie behauptet, die Juden kontrollierten Presse und Fernsehen in verschiedenen Ländern und den größten Teil des weltweiten Geldflusses.