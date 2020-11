Angriff in Straßenbahn: Ein Täter noch nicht gefasst

Nach dem gewalttätigen Angriff in einer Straßenbahn in Potsdam am Freitag ist einer der mutmaßlichen Täter noch nicht gefasst worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Potsdam am Sonntag auf Anfrage. Es handle sich um einen 36 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark. Der zweite Tatverdächtige im Alter von 35 Jahren wurde zunächst in Gewahrsam genommen, kam aber danach wieder auf freien Fuß.

© dpa

Eine 21-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann waren in der Straßenbahn am Freitagnachmittag von zwei Männern verletzt worden. Die Frau wurde nach bisherigen Erkenntnissen mit einem noch unbekannten Gegenstand am Kopf verletzt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Was der Anlass für die Attacke war und ob sich Opfer und Täter kannten, teilten die Ermittler am Wochenende nicht mit. Die Täter hatten nach dem Angriff eine Scheibe in der Bahn eingeschlagen und waren durch das Fenster geflüchtet.

Gegen den 35 Jahre alten Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilten die Polizeidirektion West und die Staatsanwaltschaft Potsdam am Samstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts habe sich nicht bestätigt, hieß es. Er sei mittlerweile wider auf freien Fuß.

