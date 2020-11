Turbine «eiskalt»: Vorteil im Kampf um Platz drei

Trainer Sofian Chahed wollte den Sieg im Prestigeduell auch nicht überbewerten. «Ein Fingerzeig ja, aber noch lange keine Entscheidung», kommentierte er den 1:0-Sieg des 1. FFC Turbine bei Verfolger Eintracht Frankfurt bei «Eurosport». Hochzufrieden war er aber. «Wir waren zum Großteil die bessere Mannschaft, sind über Zweikämpfe ins Spiel gekommen und haben uns schon in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten erspielt. Wir fahren meiner Meinung nach als verdienter Sieger zurück nach Potsdam», sagte der Coach des Frauenfußball-Bundesligisten der «Märkischen Allgemeinen Zeitung».

Durch den sechsten Saisonsieg verteidigten die Potsdamerinnen in der Tabelle den dritten Platz und bauten den Vorsprung auf die Frankfurterinnen auf fünf Punkte aus. «Ich glaube nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren», meinte Eintracht-Trainer Niko Arnautis und sprach von einer dominanten zweiten Hälfte seines Teams am Freitagabend und einer sehr unglücklichen Niederlage.

Die Kraichgauerinnen haben sich im Laufe der Saison stabilisiert, nachdem sie am ersten Spieltag in Potsdam mit 1:3 unterlegen gewesen waren. In der vergangenen Saison hatten sie zudem den Platz belegt, auf dem Turbine aktuell steht. Ist das auch am Ende der Spielzeit so, wäre Potsdam für die Champions League qualifiziert. Erstmals darf der Tabellendritte auch in der europäischen Meisterklasse mitspielen.