Corona-Verfahren beschäftigen Gerichte: AfD klagt erneut

Die verschärften Corona-Regeln für den November in Brandenburg beschäftigen die Gerichte. Am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg ist eine Klage der AfD-Fraktion gegen die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung anhängig, wie das Gericht auf Nachfrage mitteilte.

Am Verwaltungsgericht Potsdam sind seit den verschärften Regelungen sieben Verfahren eingegangen. Einige haben sich bereits erledigt, wie Sprecher Ruben Langer sagte. Zum Teil wurden die Antragssteller an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verwiesen. Am Verwaltungsgericht Cottbus liegen nach eigenen Angaben vier Anträge sowie eine Klage. Ein Verfahren eines Tattoo-Studios habe sich durch Rücknahme erledigt, so Sprecher Gregor Nocon. Am Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) sind laut Gericht derzeit keine Verfahren gegen die Corona-Regeln anhängig.