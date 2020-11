Opposition hält BER weiter für Problemflughafen

Die Opposition im Brandenburger Landtag sieht den Hauptstadtflughafen BER trotz der Eröffnung nach neun Jahren Verspätung in Turbulenzen. «Mit der Eröffnung haben sich ja die Probleme nicht erledigt - im Gegenteil», sagte der Freie-Wähler-Abgeordnete Matthias Stefke am Mittwoch im Potsdamer Stadtschloss. Die finanzielle Lage des Flughafens sei schwierig. Er forderte mehr Transparenz für die Mittel von Brandenburg an die Flughafengesellschaft FBB.

Der AfD-Abgeordnete Franz Josef Wiese sieht eine drohende Insolvenz und forderte, das Land als Gesellschafter müsse Konsequenzen ziehen. In einem Antrag verlangt die AfD, dass das Land einen Insolvenzantrag gegen die FBB einleitet, um eine Sanierung zu ermöglichen.

Die Linke-Abgeordnete Marlen Block kritisierte, die Subventionierung des Flughafens werde weitergehen und forderte eine Debatte über die künftige Dimension. Die Frage stehe im Raum, ob der Flughafen jemals wirtschaftlich arbeiten könne.

Der BER wurde Ende Oktober eröffnet, am vergangenen Mittwoch nahm er vollständig den Betrieb auf. Der Bau hat bisher sechs Milliarden Euro verschlungen, dreimal so viel wie geplant. Der Airport leidet unter geringen Passagierzahlen wegen der Corona-Krise.