Landtag tagt unter verschärften Corona-Bedingungen

Der Brandenburger Landtag kommt aus Sicherheitsgründen in der Corona-Krise unter verschärften Voraussetzungen zusammen. Die dreitägige Sitzung im Potsdamer Stadtschloss wird auf zwei Tage am Mittwoch und Donnerstag verkürzt, die Koalitionsfraktionen sollen überwiegend mit einem Abgeordneten als Vertreter im Plenum sprechen. Eine Maskenpflicht im Gebäude gilt bereits.

Die Abgeordneten entscheiden am Mittwoch über den Plan von SPD, CDU und Grünen, dass Landtagsausschüsse künftig per Videokonferenz abstimmen können. Außerdem geht es in einem Linken-Antrag um den Schutz von Schulen und Kitas vor dem Coronavirus. Der Landtag diskutiert auf Antrag der Freien Wähler auch über den Start des Flughafens BER. Er war Ende Oktober nach einem Baufiasko mit neun Jahren Verspätung eröffnet worden.