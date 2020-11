Prozess um Mord an Rentnerin: Freispruch gefordert

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Rentnerin aus Erkner (Oder-Spree) hat die Staatsanwaltschaft Freispruch für den Angeklagten beantragt. «Nach umfangreicher Würdigung der Beweislage waren Restzweifel aus Sicht der Anklage nicht auszuräumen», sagte Gerichtssprecher Jasper Schüler-Dahlke am Dienstag. Noch am selben Tag sollte ein Urteil ergehen. Auch das Plädoyer der Verteidigung stand am Mittag noch aus.

Eigentlich hatte die Staatsanwaltschaft den 25-Jährigen wegen heimtückischen Mordes und Raubes angeklagt. Er soll eine damals 72-Jährige aus Habgier erstochen haben, als sie ihn im Juni 2015 bei einem Einbruch in ihre Wohnung überrascht hatte. Anschließend soll er mit der Geldbörse der Frau geflohen sei. Der Deutsche hat bislang bestritten, die Frau getötet zu haben.