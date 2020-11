Netzhoppers überraschen: Mit 3:2 ins Pokal-Viertelfinale

Die Netzhoppers KW-Bestensee überraschen in dieser Saison weiter. Der Brandenburger Club steht im Viertelfinale des deutschen Volleyball-Pokals. Der Volleyball-Bundesligist aus dem Berliner Speckgürtel setzte sich am Sonntag in eigener Halle gegen den Vorjahres-Finalisten SWD powervolleys Düren mit 3:2 (18:25, 19:25, 25:20, 25:18, 15:10) durch. Dabei machten die Netzhoppers mit enormem Kampfgeist einen 0:2-Satzrückstand wett.

© dpa

Die Brandenburger müssen nun im Viertelfinale am 25. November beim Pokalverteidiger Berlin Volleys antreten.

Die Dürener waren in Bestensee zu Beginn die deutlich tonangebende Mannschaft. Den Netzhoppers unterliefen unter dem Druck des Gegners zu viele Fehler in der Annahme. Doch nach dem 0:2-Satzrückstand bäumten sich die Brandenburger im dritten Durchgang auf. Zuspieler Byron Keturakis verwertete am Ende mit einem fulminanten Ass gleich den ersten Satzball. Danach diktierten die Gastgeber gegen einen immer unsicherer spielenden Kontrahenten das Geschehen.

Der Tiebreak musste schließlich die Entscheidung bringen. Durch einen listig herausgespielten Punkt von Dirk Westphal verschafften sich die Gastgeber beim 7:5 einen Zwei-Punkte-Vorsprung, den sie in der Folge konzentriert ausbauten. Theo Timmermann nutzte schließlich nach 121 Spielminuten den zweiten Matchball zum Sieg.