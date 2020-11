Turbine Potsdam konzentriert sich auf Platz drei

Die beiden Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg und Bayern München haben den Traum der Fußballerinnen von Turbine Potsdam von höheren Zielen als Bundesliga-Platz drei abrupt beendet. «Wir haben uns mehr erhofft, das gebe ich offen und ehrlich zu», sagte Turbine-Trainer Sofian Chahed nach dem bitteren 0:5 gegen den Titelverteidiger aus Niedersachsen. «Der Wolfsburger Sieg ist in der Höhe und auch in der Art und Weise verdient gewesen.»

Nach der zuvor kassierten 0:3-Niederlage bei Bayern München wurde auch am Freitagabend im Karl-Liebknecht-Stadion erneut ein Klassenunterschied zu den beiden Topteams der Liga deutlich. Am Ende trat das ein, was der ehemalige Bundesliga-Profi vor wenigen Wochen im Interview auf dfb.de angesprochen hatte: dass Wolfsburg und Bayern die Meisterschaft unter sich ausmachen werden. «Beide sind momentan einfach eine Nummer zu groß für uns», sagte Chahed.