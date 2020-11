Stübgen will Kommunalexperten als neuen Staatssekretär

Der bisherige Abteilungsleiter für Kommunales im Innenministerium, Markus Grünewald, soll nach dem Willen von Minister Michael Stübgen (CDU) neuer Kommunal-Staatssekretär werden. Grünewald kenne das Innenministerium bestens und könne «sofort aus dem Vollen schöpfen», teilte Stübgen am Donnerstag in Potsdam mit. «Mir war wichtig, dass der frei gewordene Staatssekretärsposten zügig besetzt wird.»

Im Oktober hatte Klaus Kandt überraschend um seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebeten und dafür persönliche Gründe angegeben. Er war nicht einmal ein Jahr im Amt. Das Kabinett will am kommenden Dienstag über den Nachfolger entscheiden.