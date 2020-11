Nonnemacher: Ein Drittel der Gesundheitsämter ist «am Limit»

Die Corona-Krise bringt die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte in Brandenburg an den Rand der Belastbarkeit. «Auch bei uns ist ein Drittel der Gesundheitsämter absolut am Limit», sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag in einer Videokonferenz der Fachpolitiker des Landtages. Ein weiteres Drittel der Ämter sei deutlich überlastet, ein Drittel komme einigermaßen hinterher.

© dpa

Die Gesundheitsämter kümmern sich unter anderem um Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Nachverfolgung von Kontakten Infizierter. Eine Überlastung der Kapazität der Krankenhäuser ist Nonnemacher nach eigener Darstellung bisher nicht bekannt. Sie nannte die Zunahme der Ansteckungen besorgniserregend. «Wir müssen alles Erdenkliche tun, um dieses Infektionsgeschehen wieder abzubremsen.»

Die Ministerin verteidigte die drastischen Einschränkungen, die in Brandenburg seit Montag gelten. «Wir können froh sein, wenn wir mit den beschlossenen Maßnahmen überhaupt auskommen.» Nonnemacher sieht einen vagen Hinweis für eine Abschwächung des Anstiegs der Infektionen, weil die Reproduktionszahl in Deutschland laut Robert Koch-Institut zuletzt bei 0,81 und damit unter eins lag. Das heißt, dass zehn Infizierte im Mittel etwa acht weitere Menschen anstecken. Das reiche aber noch nicht, sagte die Grünen-Politikerin.

