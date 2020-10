Netzhoppers gewinnen in Lüneburg im Tiebreak

Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben am dritten Bundesliga-Spieltag ihren zweiten Sieg erkämpft. Bei der SVG Lüneburg gewann die Mannschaft von Trainer Christophe Achten am Samstag nach einem spannenden Schlagabtausch mit 3:2 (25:23, 25:18, 18:25, 24:26, 16:14). Wegen der beiden verlorenen Sätze nahmen die Brandenburger allerdings nur zwei der möglichen drei Punkte aus der Heidestadt mit.

Die Netzhoppers knüpften anfangs nahtlos an ihre starke Vorstellung beim 3:0-Heimsieg gegen die UV Frankfurt vor einer Woche an. Mit konsequenter Blockabwehr und druckvollem Aufschlagsspiel dominierten die Brandenburger den Kontrahenten in den ersten beiden Sätzen. Sie profitierten dabei aber auch von der Annahmeschwäche der Lüneburger.