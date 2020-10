Viele Veränderungen bei Bestattungen wegen Corona

Wegen beschränkter Teilnehmerzahlen an Trauerfeiern in der Corona-Krise verlagern viele Bestatter in Brandenburg diese ins Freie. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Laut Fabian Lenzen, Sprecher der Bestatterinnung Berlin-Brandenburg, hatten Trauerfeiern in den letzten Monaten zwar vermehrt auch wieder in Kapellen und Feierhallen stattfinden können. «Mit den nun wieder stark reduzierten Teilnehmerzahlen werden künftig aber auch wieder mehr Feiern im Freien stattfinden», sagt er. Teilweise würden Bestatter oder Friedhöfe Pavillonzeltdächer anbieten, unter denen sich die Trauergäste bei Regen versammeln können.

© dpa

Laut Trauerrednerin Ilka Karp aus Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) könnten Trauergäste, die drinnen keinen Platz mehr finden, ihre Rede auch über Lautsprecher vor der Halle hören. Wie Lenzen sagt, gibt es auch Anbieter für die digitale Übertragung von Trauerfeiern. Das werde bisher aber wenig in Anspruch genommen.

© emovis GmbH Corona-Impfstoff: Studienteilnehmer in Berlin gesucht Weltweit wird an Impfstoffen gegen das Coronavirus geforscht. Im Studienzentrum emovis werden entsprechende Studien durchgeführt. mehr