Trübes Wetter und Regen dominieren in Berlin und Brandenburg

Berliner und Brandenburger sollten sich weiterhin auf trübes Wetter einstellen. Die neue Woche startet mit einer dicken Wolkendecke, die sich bis zum Donnerstag halten soll. Herbstliches Grau und Regen dominieren in den kommenden Tagen.

Für den Montag kündigen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besonders in der zweiten Tageshälfte leichten Regen an. In der Niederlausitz lockert es sich hingegen bis zum Mittag auf und es bleibt bis zum Abend trocken. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad.

Am Dienstag macht der Regen bei maximal 12 bis 14 Grad eine kurze Pause, nur zwischen Prignitz und Uckermark bestehe laut DWD eine geringe Schauerneigung. Gebietsweise Auflockerungen der Wolkendecke sind am Nachmittag möglich. Die Wetterexperten erwarten dann am Mittwoch erneut mancherorts etwas Regen. Das herbstliche Grau bleibt bei 13 bis 15 Grad beständig. Die Wetterlage ändert sich am Donnerstag bei voraussichtlich 11 bis 13 Grad kaum, allerdings sind vereinzelt kurze Gewitter und gebietsweise Schauern möglich.