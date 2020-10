Polizei: Neuruppins Bürgermeister bekam auch Drohschreiben

Nach dem Brandanschlag auf das Auto des Neuruppiner Bürgermeisters Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) ist eine weitere Drohung gegen den Kommunalpolitiker bekannt geworden. Ein Drohschreiben habe in Goldes Briefkasten gesteckt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Zuvor hatte der RBB berichtet, dass im Briefkasten des Bürgermeisters eine Morddrohung gefunden worden sei. Zum Inhalt des Schreibens machte der Sprecher keine näheren Angaben. Ob beide Vorfälle zusammenhängen, werde jetzt untersucht. Unbekannte hatten am Dienstagabend das Auto des Kommunalpolitikers in Brand gesteckt.

© dpa

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, da ein politisches Motiv nicht auszuschließen sei, hieß es. Am 8. November finden in Neuruppin Bürgermeisterwahlen statt. Golde will zum dritten Mal antreten.

© emovis GmbH Corona-Impfstoff: Studienteilnehmer in Berlin gesucht Weltweit wird an Impfstoffen gegen das Coronavirus geforscht. Im Studienzentrum emovis werden entsprechende Studien durchgeführt. mehr