Corona-Krise belastet Brandenburger Handwerk

Die Corona-Krise belastet das Brandenburger Handwerk. Insgesamt konnten die Betriebe aber bisher gar nicht so schlecht die Situation meistern. Das ergab die am Dienstag vorgestellte traditionelle Herbstumfrage der Handwerkskammern Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder). 86,7 Prozent aller Betriebe schätzen danach ihre Geschäftslage aktuell noch als gut oder befriedigend ein. Im Vorjahr waren dies noch 10 Prozentpunkte mehr im Landesschnitt.

In den vergangenen Monaten habe das Handwerk einmal mehr bewiesen, mit welcher Kraft es ein Land am Laufen halte, betonte Robert Wüst, Präsident des Brandenburgischen Handwerkskammertages. Dass das Handwerk systemrelevant sei, zweifle heute wohl keiner mehr an.