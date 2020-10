Verdi: Warnstreik im Nahverkehr ohne Zwischenfälle

Im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Berlin und Brandenburg wird seit den frühen Morgenstunden des Freitag wieder gestreikt. «Es fährt keine Bahn, kein Bus und keine U-Bahn der BVG», sagte der Verdi-Sprecher von Berlin-Brandenburg, Andreas Splanemann. Die Warnstreiks seien ruhig und ohne Zwischenfälle angelaufen. Die Unmutsäußerungen von Fahrgästen hätten sich «in Grenzen gehalten». Die Menschen hätten sich offensichtlich gut auf die Warnstreiks eingestellt, sagte Splanemann. Laut BVG sind gut zwei Millionen Fahrgäste betroffen, die täglich den Berliner Nahverkehr nutzten.

S- und Regionalbahnen sowie Privatbusse, die im Auftrag der BVG in Berlin unterwegs sind, fahren aber laut Verdi ohne Einschränkungen. Das betrifft vor allem Linien am Berliner Stadtrand sowie zahlreiche Nachtbusse.

In Brandenburg sind die vier Verkehrsbetriebe Potsdam, Regiobus Potsdam-Mittelmark, die Havelbus Verkehrsgesellschaft sowie die Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel vom Warnstreik betroffen. Dort dauert die Arbeitsniederlegung allerdings nur bis Freitagmittag.

Hintergrund der Warnstreiks ist die Forderung des Verdi-Bundesverbands nach einer bundesweit einheitlichen Tarifregelung für die rund 87 000 Beschäftigten im ÖPNV. Tarife im Nahverkehr werden derzeit in den 16 Bundesländern einzeln ausgehandelt. Derzeit laufen etwa Verhandlungen unter anderem in Berlin. Weil sich deshalb die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Regionen aus Sicht der Gewerkschaft zu weit auseinander entwickelt haben, sollen die regionalen Regelungen um eine bundesweite ergänzt werden.

Bereits Ende September war es deshalb bundesweit zu einem Warnstreik gekommen, auch Berlin und Brandenburg waren betroffen. In dieser Woche folgten Aktionen in NRW, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Bremen. Neben Berlin und Brandenburg ist am Freitag auch Bayern betroffen.