Es wird kühler in Berlin und Brandenburg

Kühle Meeresluft strömt nach Berlin und Brandenburg und sorgt am Freitag zwischen Fläming und Neiße für starke Bewölkung. Später kann es leicht regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mit. Weiter nördlich lässt sich gelegentlich die Sonne blicken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 14 und 17 Grad.

Auch am Samstag hat es die Sonne zunächst noch schwer. Letzter Regen zieht aus der Lausitz ab. Dann lockert es zunehmend auf. Als höchste Temperatur werden nur noch 14 Grad erwartet.

