Bombenfund auf BASF-Werksgelände in Schwarzheide

Auf dem Werksgelände der BASF Schwarzheide GmbH (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist am Donnerstag bei Bauarbeiten eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wurde von Kampfmittelexperten untersucht und soll am Samstag (8.00 Uhr) entschärft werden, wie das Unternehmen mitteilte. Sei das nicht möglich, werde gegen 11.00 Uhr kontrolliert gesprengt. Rund 800 Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Autobahn A13 zwischen den Anschlussstellen Ruhland und Schwarzheide werde ab 7.50 Uhr gesperrt.

