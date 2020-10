Schriftsteller Günter de Bruyn gestorben

Der Schriftsteller Günter de Bruyn («Buridans Esel») ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren, wie der Landkreis Oder-Spree unter Berufung auf de Bruyns Familie am Donnerstag mitteilte. Zuerst hatten mehrere Medien darüber berichtet.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

