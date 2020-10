Passagierzahlen an Berliner Flughäfen sinken wieder

Wenige Wochen vor der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER nimmt der Flugverkehr in Berlin wieder ab.

Im September gab es noch 9522 Starts und Landungen, wie die Flughafengesellschaft am Donnerstag (08. Oktober 2020) mitteilte. Das war etwas weniger als im August. Nach dem Zusammenbruch des Luftverkehrs in der Corona-Krise im Frühjahr waren in den Sommermonaten wieder etwas mehr Menschen in Flugzeuge gestiegen. Im September waren es rund 693 600, gut 16 Prozent weniger als im August.