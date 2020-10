Frau stirbt nach Sturz von Fahrgeschäft: Prozess beginnt

Etwa ein Jahr nach dem Tod einer 29-Jährigen auf dem «Potsdamer Oktoberfest» beginnt am Freitag vor dem dortigen Amtsgericht der Prozess. Die Mitarbeiterin eines Fahrgeschäfts stürzte von diesem und starb. Angeklagt ist eine 48-jährige Kollegin. Sie soll am 29. Oktober 2019 das Karussell gestartet haben, ohne sich zuvor zu vergewissern, ob sich auf der drehenden Plattform noch Mitarbeiter befinden.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat die 48-Jährige wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Sie habe versehentlich einen falschen Knopf gedrückt, woraufhin sich das Karussell ohne den üblichen Warnknopf in Bewegung gesetzt habe. Zwei Mitarbeiter, die sich noch auf der Plattform befanden, hätten das Fahrgeschäft wegen der höheren als sonst üblichen Drehgeschwindigkeit nicht mehr verlassen können, so die Anklage.

Trotz Rufen soll die 48-Jährige die beiden nicht bemerkt haben. Ein Mitarbeiter habe sich in der Mitte der Plattform festhalten können. Die 29-Jährige wurde nach einigen Umdrehungen gegen ein Geländer und dann zu Boden geschleudert. Sie fiel mehrere Meter hinab. Bei dem Sturz habe sie tödliche innere Verletzungen erlitten.

