Hohe Neuverschuldung: Jugend der Koalitionsparteien warnt

Die Jugendorganisationen der drei Parteien der Kenia-Koalition in Brandenburg haben vor einer hohen Neuverschuldung gewarnt. «Schulden gehen genauso zu Lasten der kommenden Generation wie Investitionsstau», sagte die Sprecherin der Jusos, Antonia Müller, in einer Mitteilung am Mittwoch.

Der Landeschef der Jungen Union, der Landtagsabgeordnete Julian Brüning, stellte fest: «Unsere Finanzen sind erst dann wieder in Ordnung, wenn die Schuldenbremse eingehalten wird.» Die Sprecherin der Grünen Jugend, Josepha Albrecht, merkte an, bei Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung komme übergroßer Sparzwang aber alle teuer zu stehen.

Der Haushaltsausschuss des Landtags berät am heutigen Tag in Potsdam über die Verschuldung. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hält nach der Prognose für Steuermindereinnahmen vom September eine drohende Neuverschuldung von drei Milliarden Euro für den Landeshaushalt 2021 für möglich, will aber die neue Schätzung im November abwarten. Bisher waren neue Schulden von 1,9 Milliarden Euro geplant. Für die Jahre danach bestehen noch Deckungslücken. CDU-Fraktionschef Jan Redmann hatte vor einer maßlosen Neuverschuldung gewarnt.

Umstritten ist auch, dass mit dem Landeshaushalt 2021 bereits Geld für Corona-Maßnahmen in den Jahren 2022 und 2023 reserviert werden soll. Der Landesrechnungshof hatte die Pläne kritisiert. Der Parlamentarische Beratungsdienst des Landtags untersucht dies nun. Das Parlament will über den Haushalt bis Ende des Jahres entscheiden.