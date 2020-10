Positiv getesteter Landrat hatte Kontakt zu Bürgermeistern

Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD), der am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hatte sich tags zuvor mit den Bürgermeistern des Kreises getroffen. Alle Bürgermeister gelten als Kontaktpersonen, sagte Landkreissprecherin Ivonne Pelz am Donnerstag.

Am Dienstag hatte ein Pressetermin zur Unterzeichnung eines Kitavertrages stattgefunden, anwesend waren der Landrat und fast alle Bürgermeister beziehungsweise ihre Stellvertreter der 15 Städte und Gemeinden. Zunächst hatte die Zeitung «Märkische Allgemeine» (Donnerstag) berichtet.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr