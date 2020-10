Oberhaveler Landrat Weskamp positiv auf Corona getestet

Der Landrat von Oberhavel, Ludger Weskamp (SPD) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daher sei die für den Mittwoch angesetzte Kreistagssitzung vorsorglich abgesagt worden, teilte die Kreisverwaltung mit. Weskamp habe sich bereits am Morgen in häusliche Quarantäne begeben. Aktuell würden seine direkten Kontaktpersonen ermittelt. Die Amtsgeschäfte habe Vize-Landrat Egmont Hamelow (CDU) übernommen.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

