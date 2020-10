Designierter SPD-Generalsekretär: Für das ganze Land stehen

Der designierte Generalsekretär der SPD Brandenburg, David Kolesnyk, will die Partei im kommenden Wahlkampfjahr als Heimat für alle Brandenburger positionieren. «Ich glaube, es ist wichtig bei der Bundestagswahl den Menschen deutlich zu machen, dass es eine Partei in diesem Land gibt, die das ganze Land repräsentiert», sagte Kolesnyk am Dienstag in Potsdam. Der Potsdamer SPD-Chef soll auf Vorschlag des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Dietmar Woidke Nachfolger von Erik Stohn als Generalsekretär werden, der parallel auch SPD-Fraktionschef ist. Die Wahl ist für den Parteitag am 7. November geplant.

