49 neue Corona-Infektionen in Brandenburg

Die Zahl neuer Ansteckungen mit dem Coronavirus ist in Brandenburg leicht gestiegen. Von Montag auf Dienstag wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 49 neue Fälle registriert. Von Sonntag auf Montag waren es neun Fälle, von Samstag auf Sonntag 39 und tags zuvor 42. Teils werden Infektionen vom Wochenende mit Verzögerung gemeldet. Mit den neuen Fällen haben sich landesweit seit dem Frühjahr 4522 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion liegt weiterhin bei 173.

Zehn neue Corona-Fälle gab es allein im Landkreis Dahme-Spreewald. Cottbus meldete sechs neue Fälle, Oder-Spree fünf und Potsdam, Spree-Neiße und die Uckermark kamen auf jeweils vier neue Infektionen. 36 Menschen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon wird ein Patient den Angaben zufolge künstlich beatmet. 3967 Patienten gelten als genesen, das sind 24 mehr als am Vortag. Die Zahl aktiv erkrankter Menschen nahm um 25 auf 382 zu.

