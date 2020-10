Mit Maske: «Einheits-Expo» in Potsdam ist Besuchermagnet

Bei strahlendem Sonnenschein haben Tausende am Tag der Deutschen Einheit einen Ausflug zur Freiluft-Schau in Potsdam unternommen. Viele Familien zogen durch die Stadt und besuchten die «Einheits-Expo», auf der sich die Bundesländer sowie Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht präsentieren. Wegen der Corona-Pandemie ist seit 5. September bis zu diesem Sonntag statt eines großen Bürgerfestes eine Meile mit Glaspavillons zu sehen.

Per Livechat konnte ein Landwirt aus Oberbayern zu seinem Alltag befragt werden, die Bremer präsentierten die berühmte Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten als Puppenspiel. Am Pavillon von Mecklenburg-Vorpommern war lautes Möwenkreischen zu hören und Hamburg warb für einen Besuch der Stadt mit den beiden Matrosenfiguren «John» und «Hannes». Das Gastgeberland Brandenburg präsentierte sich als Land der Seen, aber auch von Wissenschaft und Wirtschaft. Vor dem Potsdamer Landtag bildete sich zeitweise eine kleine Schlange von Besuchern, die in das Parlament wollten, das geöffnet hatte.