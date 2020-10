NGG: Warnstreik bei Milchverarbeiter in Elsterwerda

Rund 160 Mitarbeiter der ODW Frischeprodukte in Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) haben nach Gewerkschaftsangaben am Freitagmorgen mit einem Warnstreik ihre Forderungen nach mehr Lohn bekräftigt. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) weiter mitteilte, geht es um eine Übernahme des Tarifvertrages der Milchwirtschaft Ost. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht.

Es müsse sich etwas bewegen, sagte Gewerkschaftssekretär Ingolf Fechner. Es sei nicht verständlich, dass die Mitarbeiter weiter für 500 Euro weniger pro Monat arbeiteten, als die Kollegen in den Betrieben der Milchwirtschaft Ost. Bei der ODW Frischeprodukte stellen nach Gewerkschaftsangaben rund 350 Beschäftigte Milchprodukte her.

