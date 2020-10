Papier zur Gestaltung des Umfelds am Ostsee unterzeichnet

Die Stadt Cottbus, das Energieunternehmen Leag und die Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) wollen bei der Entwicklung am künftigen Ostsee eng zusammenarbeiten. Es geht um die Gestaltung im Umfeld des Cottbuser Sees, der aus einem ehemaligen Tagebau entsteht - auch als klimafreundliche Modellregion. Dazu unterzeichneten Oberbürgermeister Holger Kelch, die zu diesem Zeitpunkt amtierende BTU-Präsidentin Christiane Hipp sowie Leag-Vorstandschef Helmar Rendez und Leag-Personalvorstand Jörg Waniek eine Absichtserklärung, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Der Cottbuser Ostsee soll nach Leag-Angaben zufolge einmal eine Wasserfläche von knapp 19 Quadratkilometern haben. Demnach wird er dann größer als Schwieloch- und Scharmützelsee - und gut zweieinhalb Mal so groß wie der Große Müggelsee. Im Jahr 2025 soll das Wasser die notwendige Mindesthöhe von 2,70 Meter in der Mitte des Sees erreichen.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

