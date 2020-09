Grundlage für Insektenschutzprogramm liegt vor

Erste Grundlagen für ein Programm zum Insektenschutz in Brandenburg liegen jetzt vor. Ein Katalog von insgesamt 52 Einzelmaßnahmen seien dem Umweltministerium als Auftraggeber übergeben worden, teilte das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) am Mittwoch mit. Es war federführend bei der Erarbeitung des Programms.

Damit liege eine fachliche Grundlage für die Akteure der beiden Volksinitiativen zum Insektenschutz und die Abstimmungen mit dem Landtag und den Ressorts der Landesregierung vor, sagte Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne). Am Ende solle ein Insektenschutzprogramm für das Land entstehen.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

